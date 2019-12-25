2019-12-25T14:10:40+03:00
Авто

Малолетний уфимец лихачил на дорогах Уфы за рулем внедорожника с мигалкой

Подростка задержали сотрудники ГИБДД, его «сдал» подписчик Динара Гильмутдинова
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Facebook.com / Динар Гильмутдиновфото: Facebook.com / Динар Гильмутдинов
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В Уфе 17-летний юноша устроил беспредел на дорогах. Поймать подростка удалось благодаря подписчику начальника ГИБДД республики Динара Гильмутдинова. Об этом главный госавтоинспектор рассказал на своих страницах в соцсетях.

– На днях один из моих подписчиков прислал мне сообщение о водителе «Нивы», проявлявшем опасное поведение не соблюдал правила расположения транспортных средств на проезжей части, «подрезал» другие автомобили, игнорировал элементарные правила безопасности. Складывалось ощущение нахождения за рулем неадекватного человека, – пишет Гильмутдинов.

Позже обратившийся обнаружил внедорожник с установленным на крыше проблесковым маячком на территории заправки. Уфимец сделал замечание малолетнему лихачу, но тот в ответ начал грубить.

– Сотрудники столичного полка ДПС по моей команде оперативно установили и разыскали нарушителя. Им оказался несовершеннолетний уфимец, – рассказал начальник ГИБДД.

фото: Facebook.com / Динар Гильмутдинов

фото: Facebook.com / Динар Гильмутдинов

Подростка задержали и вызвали на место его маму. В ее присутствии были составлены протоколы по ряду нарушений: управление автомобилем без прав и страховки, нарушение правил перевозки людей и требований светопропускаемости автомобильных стекол, а также использование устройства для подачи специальных световых сигналов.

Гильмутдинов уверен, что «молодой человек сделал правильные выводы и направит свои ресурсы на саморазвитие в должном направлении».

Уфимский подросток лихачил на внедорожнике с проблесковым маячком // 25.12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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