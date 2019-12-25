В УГНТУ на тайном голосовании избрали нового ректора

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-25T13:24:37+03:00

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Сегодня, 25 декабря, в столице Башкирии на конференции работников и обучающихся Уфимского государственного нефтяного технического университета избрали нового ректора. Им стал Олег Баулин, кандидат технических наук и проректор вуза по учебно-методической работе.

Помимо Баулина, на пост ректора претендовали еще два кандидата: Александр Могучев (кандидат технических наук, декан горно-нефтяного факультета УГНТУ) и Рустем Даминев (профессор, доктор технических наук).

В тайном голосовании приняли участие 157 делегатов. За кандидатуру Баулина голос отдали 129 человек, за Могучева – 20 и за Даминева – 7. В пресс-службе университета отметили, что один бюллетень был признан недействительным.

ИСТОЧНИК KP.RU