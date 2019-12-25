2019-12-25T13:24:37+03:00
Общество

В УГНТУ на тайном голосовании избрали нового ректора

На пост претендовали три кандидата
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: пресс-служба УГНТУфото: пресс-служба УГНТУ
Изменить размер текста:

Сегодня, 25 декабря, в столице Башкирии на конференции работников и обучающихся Уфимского государственного нефтяного технического университета избрали нового ректора. Им стал Олег Баулин, кандидат технических наук и проректор вуза по учебно-методической работе.

Помимо Баулина, на пост ректора претендовали еще два кандидата: Александр Могучев (кандидат технических наук, декан горно-нефтяного факультета УГНТУ) и Рустем Даминев (профессор, доктор технических наук).

В тайном голосовании приняли участие 157 делегатов. За кандидатуру Баулина голос отдали 129 человек, за Могучева – 20 и за Даминева – 7. В пресс-службе университета отметили, что один бюллетень был признан недействительным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура усмотрела в деятельности «Башкорт» признаки экстремизма
В уфимском ЖК «Серебряный ручей» в преддверии праздников сдали очередной дом
В Башкирии грузовой состав снес легковушку – водитель погиб на месте
На сцене Башкирского государственного театра оперы и балета состоялся пресс-показ оперы «Новая жизнь»
Экс-глава МВД Башкирии стал председателем Общественного совета ведомства
Малолетний уфимец лихачил на дорогах Уфы за рулем внедорожника с мигалкой
В УГНТУ на тайном голосовании избрали нового ректора
«Мы до сих пор не знаем, что случилось» - близкие о загадочной гибели знаменитой пианистки из Уфы
«На работе все в шоке»: в Уфе разыскивают 38-летнюю Лейсян Ермакову
В Башкирии погиб 10-летний мальчик, рядом с его телом обнаружили пояс
После парада Дедов Морозов по центру Уфы пройдутся снегурочки
Начальник фермы в Башкирии погиб в попытке спасти жеребенка
Неизвестные рассылают фальшивые письма от имени одного из министров Башкирии
СК проверит школу в Уфе, в которой издевались над четвероклассницей
В доме под Уфой вспыхнула квартира, пострадали два человека
В уфимском аэропорту впервые в истории обслужили 3,5-миллионного пассажира
В центре Уфы будет закрыта крупная парковка для автомобилей