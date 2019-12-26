2019-12-26T06:50:24+03:00
Общество

Жителю Башкирии дали три года за призыв к смене власти в соцсети

28-летний парень оставил экстремистский комментарий под видео ВКонтакте
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Комментарий к видео ВКонтакте привел парня на скамью подсудимыхКомментарий к видео ВКонтакте привел парня на скамью подсудимыхФото: Анастасия Осипова
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Житель Салавата получил три года за призыв к смене власти в соцсети. Приговор 28-летнему жителю вынес Салаватский межрайонный суд. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Молодого человека признали виновным в «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности».

В ходе разбирательства было установлено, что в феврале прошлого года обвиняемый прокомментировал ролик ВКонтакте. В сообщении содержались призывы к смене власти и насилию против должностных лиц государственных и правоохранительных органов.

– Согласно заключению экспертизы данные материалы признаны экстремистскими, – отметили в надзорном ведомстве. – В ходе судебного заседания обвиняемый не признал вину в совершении преступления.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы условно и двух лет запрета на занятие деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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