Жителю Башкирии дали три года за призыв к смене власти в соцсети

СЕГОДНЯ 06:50 2019-12-26T06:50:24+03:00

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Житель Салавата получил три года за призыв к смене власти в соцсети. Приговор 28-летнему жителю вынес Салаватский межрайонный суд. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Молодого человека признали виновным в «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности».

В ходе разбирательства было установлено, что в феврале прошлого года обвиняемый прокомментировал ролик ВКонтакте. В сообщении содержались призывы к смене власти и насилию против должностных лиц государственных и правоохранительных органов.

– Согласно заключению экспертизы данные материалы признаны экстремистскими, – отметили в надзорном ведомстве. – В ходе судебного заседания обвиняемый не признал вину в совершении преступления.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы условно и двух лет запрета на занятие деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

ИСТОЧНИК KP.RU