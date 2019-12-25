В Башкирии погиб 10-летний мальчик, рядом с его телом обнаружили пояс

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-25T11:58:29+03:00

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В башкирском селе Месягутово умер 10-летний мальчик. Его тело в собственной квартире обнаружили накануне днем, 24 декабря. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По предварительной версии, ребенок покончил с собой. Рядом с трупом прибывшие на место происшествия сотрудники МВД и СК обнаружили пояс от халата и два сотовых телефона. Вещи были изъяты и переданы на экспертизу. Известно, что ребенок учился в третьем классе местной гимназии.

В настоящий момент правоохранители устанавливают причину самоубийства.

ИСТОЧНИК KP.RU