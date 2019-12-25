2019-12-25T11:22:29+03:00
Общество

После парада Дедов Морозов по центру Уфы пройдутся снегурочки

Мероприятие пройдет в рамках новогоднего фестиваля «TERRA ZIMA»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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В Уфе в рамках новогоднего фестиваля «TERRA ZIMA» впервые состоится парад снегурочек. Шествие зимних красавиц запланировано на 3 января 2020 года. Они пройдут от Советской площади по улице Ленина к комплексу «Гостиный двор».

– В рамках новогоднего мероприятия запланированы флешмоб и церемония награждения лучших Снегурочек парада, – добавили в пресс-службе уфимской администрации.

Горожане могут стать не только зрителями, но и участниками новогоднего шествия. Для этого достаточно подойти на Советскую площадь в наряде снегурочки. Парад стартует в 14:00.

Напомним, 28 декабря пройдет похожее мероприятие – традиционный парад Дедов Морозов. В процессии примут участие сказочные герои со всех районов Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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