Начальник фермы в Башкирии погиб в попытке спасти жеребенка

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-25T10:47:33+03:00

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В гострудинспекции Башкирии рассказали о трагической смерти начальника фермы Совхоза «Рощинкский» – мужчина погиб, пытаясь спасти жеребенка.

Инцидент произошел 27 сентября во время перегона табуна лошадей через брод на реке Куганак. В тот день начальник конетоварной фермы подвел обед брату, который работал конюхом. Он пас лошадей за рекой на территории совхоза. После обеда табун погнали на ферму, находившуюся на другом берегу. Через один брод этого сделать не удалось – решили через другой.

Все лошади смогли пройти через него и подняться наверх. Все, кроме одного жеребенка, который не смог вскарабкаться по скользкому склону. Он снова и снова оказывался в воде. Когда стало ясно, что малышу самому не справиться, начальник фермы взял из багажника машины верёвку и направился через брод к жеребенку.

Мужчина начал тянуть животное на берег, как вдруг резко окликнул брата и упал в воду. Родственник бросился его спасать, на помощь подтянулись работники, устанавливавшие неподалеку ЛЭП. Вместе они подняли пострадавшего наверх, но было уже поздно – прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Они выяснили, что он погиб от механической асфиксии из-за утопления в воде.

В гострудинспекции выяснили, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ. Работодатель не организовал разработку маршрутов перегона табуна, не обследовал переправы и не обозначил их соответствующими указателями. В отношении ответственных лиц было возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU