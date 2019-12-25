СК проверит школу в Уфе, в которой издевались над четвероклассницей

СЕГОДНЯ 09:09 2019-12-25T09:09:09+03:00

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Следственный комитет по Кировскому району Уфы проверит школу, в которой затравили четвероклассницу. Правоохранители проводят доследственную проверку.

Напомним, о травле ученицы младших классов в школе №45 рассказала ее мать. По словам женщины, над девочкой издевались в октябре 2019 года. Ее дочь «избивали, вымогали деньги, склоняли к самоубийству и запугивали». Некоторое время школьница хранила молчание, но затем рассказала обо всем матери. Обращение последней опубликовал член СПЧ при главе Башкирии Динар Зайнуллин.

В ближайшее время следователи опросят родителей ребенка, учащихся, педагогический состав школы и установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СК Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU