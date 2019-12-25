«На работе все в шоке»: в Уфе разыскивают 38-летнюю Лейсян Ермакову
В столице Башкирии уже неделю не дает о себе знать 38-летняя Лейсян Ермакова. Женщина пропала еще в ночь на 18 декабря в три часа ночи в Сипайлово – вышла из дома и не вернулась. Обеспокоенные родственники и коллеги обратились в полицию и распространяют информацию о пропаже в соцсетях.
- У Лейсян дома 19-летний сын, очень переживает за мать. На работе все в шоке – куда могла пропасть. Лейсян не пьет, не гуляет. Мы все надеемся на лучшее, - сказала «Комсомолке» ее подруга Елена.
Приметы: волосы светлые, телосложение среднее;
Лейсян была одета в черные джинсы, блестящую кофту, черную куртку с капюшоном, черные полусапожки.
Если вам известно о ее местонахождении, просьба сообщить Елене по телефону 8(987)2562728.
ИСТОЧНИК KP.RU