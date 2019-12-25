«На работе все в шоке»: в Уфе разыскивают 38-летнюю Лейсян Ермакову

СЕГОДНЯ 12:30 2019-12-25T12:30:23+03:00

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В столице Башкирии уже неделю не дает о себе знать 38-летняя Лейсян Ермакова. Женщина пропала еще в ночь на 18 декабря в три часа ночи в Сипайлово – вышла из дома и не вернулась. Обеспокоенные родственники и коллеги обратились в полицию и распространяют информацию о пропаже в соцсетях.

- У Лейсян дома 19-летний сын, очень переживает за мать. На работе все в шоке – куда могла пропасть. Лейсян не пьет, не гуляет. Мы все надеемся на лучшее, - сказала «Комсомолке» ее подруга Елена.

Приметы: волосы светлые, телосложение среднее;

Лейсян была одета в черные джинсы, блестящую кофту, черную куртку с капюшоном, черные полусапожки.

Если вам известно о ее местонахождении, просьба сообщить Елене по телефону 8(987)2562728.

ИСТОЧНИК KP.RU