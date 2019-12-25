2019-12-25T08:46:08+03:00
Происшествия

В доме под Уфой вспыхнула квартира, пострадали два человека

Пожар произошел минувшей ночью в селе Октябрьский
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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Сегодня ночью, 25 декабря, в доме под Уфой вспыхнула квартира, госпитализация потребовалась двум жильцам: мужчине и женщине. О происшествии сообщили в МЧС Башкирии.

Тревожный вызов о пожаре в многоквартирном доме по улице Центральной села Октябрьский поступил на пульт дежурного аварийной службы в 00:43. На место были направлены три единицы техники и десять человек личного состава МЧС. Когда спасатели прибыли на место, происходило горение домашних вещей в двухкомнатной квартире жилого дома.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Пожар удалось локализовать в 01:06, а полностью ликвидировать горение в 01:23. В результате происшествия пострадали 40-летняя женщина и 46-летний мужчина.

Сейчас в причинах обстоятельствах пожара разбирается дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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