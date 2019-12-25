В уфимском аэропорту впервые в истории обслужили 3,5-миллионного пассажира
Вчера, 24 декабря, в международном аэропорту Уфы установили исторический рекорд, обслужив 3,5-миллионного пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Юбилейным пассажиром оказалась 63-летняя жительница Стерлитамака Евгения Казакова. Женщина зарегистрировалась на рейс Уфа-Санкт-Петербург авиакомпании «Россия». Она отправилась в северную столицу России вместе с дочерью и тремя внучками, чтобы встретиться там с родственниками и провести новогодние каникулы.
Евгения в качестве подарка 3,5-миллионному пассажиру получила сертификат на бесплатный перелет по маршруту Уфа-Санкт-Петербург-Уфа, бесплатную парковку, обслуживание в бизнес-зале, а также памятные сувениры.
ИСТОЧНИК KP.RU