В уфимском аэропорту впервые в истории обслужили 3,5-миллионного пассажира

СЕГОДНЯ 08:05 2019-12-25T08:31:46+03:00

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Вчера, 24 декабря, в международном аэропорту Уфы установили исторический рекорд, обслужив 3,5-миллионного пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Юбилейным пассажиром оказалась 63-летняя жительница Стерлитамака Евгения Казакова. Женщина зарегистрировалась на рейс Уфа-Санкт-Петербург авиакомпании «Россия». Она отправилась в северную столицу России вместе с дочерью и тремя внучками, чтобы встретиться там с родственниками и провести новогодние каникулы.

Евгения в качестве подарка 3,5-миллионному пассажиру получила сертификат на бесплатный перелет по маршруту Уфа-Санкт-Петербург-Уфа, бесплатную парковку, обслуживание в бизнес-зале, а также памятные сувениры.

ИСТОЧНИК KP.RU