В центре Уфы будет закрыта крупная парковка для автомобилей

СЕГОДНЯ 07:26 2019-12-25T07:26:14+03:00

Администрация Уфы просит отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и приносит извинения за возможные неудобства.

Заехать на нее нельзя будет 27 декабря

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В пятницу 27 декабря в столице Башкирии будет закрыта парковка перед Конгресс-холлом «Торатау». Как сообщили в мэрии, это связано с проведением праздничных предновогодних мероприятий. На парковку нельзя будет заехать с 6 утра до 21 часа.

- Ограничение не будет распространяться на автобусы, осуществляющие перевозку детей на мероприятия, - отметили в пресс-службе.

Администрация Уфы просит отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и приносит извинения за возможные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU