В центре Уфы будет закрыта крупная парковка для автомобилей
Заехать на нее нельзя будет 27 декабря
Администрация Уфы просит отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и приносит извинения за возможные неудобства.
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В пятницу 27 декабря в столице Башкирии будет закрыта парковка перед Конгресс-холлом «Торатау». Как сообщили в мэрии, это связано с проведением праздничных предновогодних мероприятий. На парковку нельзя будет заехать с 6 утра до 21 часа.
- Ограничение не будет распространяться на автобусы, осуществляющие перевозку детей на мероприятия, - отметили в пресс-службе.
Администрация Уфы просит отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и приносит извинения за возможные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU