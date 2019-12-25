2019-12-25T07:19:05+03:00
Происшествия

В Уфе столкнулись «Нива» и автобус с пассажирами, есть пострадавшая

После удара «Нива» протаранила припаркованные иномарки
Эльвина АПАРИНА
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Известно, что автобус с 10 пассажирами следовал по маршруту 257к (Дагестанская - 21-я больница), из пассажиров никто не пострадал.Известно, что автобус с 10 пассажирами следовал по маршруту 257к (Дагестанская - 21-я больница), из пассажиров никто не пострадал.
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Вчера в Уфе 24 декабря около 10 часов утра произошла массовая авария. На улице 50-летия Октября столкнулись следовавшие в сторону улицы Айской «Нива», за рулем которой был 41-летний уфимец, и маршрутный автобус Peugeot Вoxer, которым управлял 27-летний житель поселка Чишмы. После удара «Нива» наехала на припаркованные Mitsubishi ASX и Renault Logan.

Известно, что автобус с 10 пассажирами следовал по маршруту 257к (Дагестанская - 21-я больница), из пассажиров никто не пострадал. Травмы получила водитель Mitsubishi, которая находилась в салоне автомобиля.

Всего за минувшие сутки в Башкирии произошло 13 ДТП, в которых пострадали 16 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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