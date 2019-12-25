Следователи Башкирии проверят сообщение мужчины об избиении полицейскими

СЕГОДНЯ 07:02 2019-12-25T07:08:21+03:00

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В Башкирии следователи проверяют сообщение жителя Стерлитамака, который заявил, что 25 ноября его избивали и пытали в отделе полиции, куда он был доставлен по подозрению в поджоге автомобилей. С его слов, мужчину заставляли признаться в преступлении, били, угрожали изнасиловать резиновой дубинкой.

В своем заявлении Владислав Воробьев написал, что его заставили сесть, поджав ноги, один из полицейских сел ему на спину, затем его ударили по голове и пнули ногой в живот. Воробьев подробно рассказал, что один из страж порядка даже спустил ему штаны и прислонил к ягодицам твердый предмет.

Владислав Воробьев вынужден был дать признательные показания. Его поместили под домашний арест, но следователь отменил наказание – задержанному не было предъявлено обвинение.

Медики диагностировали у Воробьева тупую травму живота, ссадины, ушибы, растяжение капсульно-связного аппарата бедра, растяжение связок левого голеностопного сустава.

ИСТОЧНИК KP.RU