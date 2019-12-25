В Подмосковье пройдет концерт, посвященный погибшей заграницей пианистке из Уфы
26 декабря в Органном зале ДХШИ «Алые паруса» Красногорска состоится концерт, посвященный памяти 27-летней Элины Валиевой, которая скончалась накануне в Венгрии. В концерте примут участие другие ученики педагога Элины и ее друзья. Начнется он в 18:30.
Напомним, что ранее «Комсомолка» писала о гибели в Будапеште известной пианистки из Уфы. В съемной квартире в Венгрии Элина пошла в душ, где произошла утечка газа, и отравилась. Спасти ее не удалось. Сейчас решается вопрос о транспортировки тела на родину.
Молодая девушка широко известна в музыкальных кругах – она пианистка, лауреат различных конкурсов, стипендиат Министерства культуры РФ, Президента РБ. В 2015 году она окончила МГК им. Чайковского.
ИСТОЧНИК KP.RU