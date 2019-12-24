Состояние уфимца больного раком снова резко ухудшилось

СЕГОДНЯ 19:42 2019-12-24T19:42:37+03:00

Сам Марсель говорит, что «проделал слишком сложный путь, чтобы сдаваться» и будет бороться до конца.

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Сегодня, 24 декабря, состояние 30-летнего Марселя Имангулова больного раком резко ухудшилось, ему стало еще сложнее дышать, сообщили его друзья в Инстаграме.

Они рассказали, что согласно медзаключению, в правом легком находится очень большая масса, тяжелая форма метастатической болезни в обоих легких и в печени. - Опухолевый тромбоз, как описано в результатах исследования, в основном слева, но, так же, имеет место поражение заболеванием справа. Имеет место отталкивание средостения в правую сторону, а также, существенное давление на сердце, - пишет «команда Марселя».

Сам уфимец говорит, что «проделал слишком сложный путь, чтобы сдаваться» и будет бороться до конца.

Напомним, что Марсель согласился пройти второй курс иммунотерапии, после которого ему может стать совсем плохо, либо наоборот – пойдет на поправку. Шанс на выздоровление небольшой, но он есть.

Напомним, что ранее «КП-Уфа» уже писала об этом удивительном человеке, который несколько лет назад победил рак лимфатической системы 4 стадии, а потом организовал благотворительный проект «Достучаться до сердец», в котором помогал онкобольным и их родственникам, организовывал сборы для их лечения за границей.

Если вы хотите помочь Марселю, вы можете внести посильный вклад на карту мамы 4817 7601 7271 4663 (получатель Татьяна Сергеевна Я.) или самого Марселя 5536 9137 8278 6798.

ИСТОЧНИК KP.RU