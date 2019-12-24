2019-12-24T18:48:44+03:00
Авто

Завтра в Уфе пройдут массовые проверки водителей

Сотрудники ГИБДД будут стоять на перекрестках и въездах в город
Эльвина АПАРИНА
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Массовые проверки стали уже привычнымиМассовые проверки стали уже привычными
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По традиции завтра 25 декабря в столице Башкирии пройдут массовые проверки водителей.

В отделе ГИБДД сообщили, что целью таких мероприятий является профилактика дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и недопущение грубых нарушений правил дорожного движения.

Инспекторы ГИБДД будут дежурить на перекрестках, а также на въезде в город. Они будут проверять, имеются ли документы и состояние автомобилистов.

Отметим, что такие массовые проверки стали уже привычными. В основном их проводят перед выходными и по субботам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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