2019-12-24T17:11:34+03:00
Происшествия

В Уфе ушел из жизни известный бизнесмен

Рустам Султанкиреев был владельцем магазина «Башкирский курай»
Ирина ЗИМИНА
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У мужчины осталось трое детейУ мужчины осталось трое детей
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23 декабря в столице Башкирии оборвалась жизнь 48-летнего Рустама Султанкиреева, известного бизнесмена. Об этом в «Фейсбуке» написал СПЧ при Главе РБ Динар Зайнуллин.

- Умер друг, - сказал Зайнуллин.

В комментариях пользователи соцсети стали выражать соболезнования и интересоваться, что случилось с Рустамом.

Умерший известен как музыкант и владелец магазина музыкальных инструментов «Башкирский курай», который он открыл в 2015 году. У мужчины осталось трое детей. Причина его смерти пока неизвестна.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким усопшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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