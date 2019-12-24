В Уфе ушел из жизни известный бизнесмен

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-24T17:11:34+03:00

Изменить размер текста: A A

23 декабря в столице Башкирии оборвалась жизнь 48-летнего Рустама Султанкиреева, известного бизнесмена. Об этом в «Фейсбуке» написал СПЧ при Главе РБ Динар Зайнуллин.

- Умер друг, - сказал Зайнуллин.

В комментариях пользователи соцсети стали выражать соболезнования и интересоваться, что случилось с Рустамом.

Умерший известен как музыкант и владелец магазина музыкальных инструментов «Башкирский курай», который он открыл в 2015 году. У мужчины осталось трое детей. Причина его смерти пока неизвестна.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким усопшего.

ИСТОЧНИК KP.RU