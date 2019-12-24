В Уфе ушел из жизни известный бизнесмен
23 декабря в столице Башкирии оборвалась жизнь 48-летнего Рустама Султанкиреева, известного бизнесмена. Об этом в «Фейсбуке» написал СПЧ при Главе РБ Динар Зайнуллин.
- Умер друг, - сказал Зайнуллин.
В комментариях пользователи соцсети стали выражать соболезнования и интересоваться, что случилось с Рустамом.
Умерший известен как музыкант и владелец магазина музыкальных инструментов «Башкирский курай», который он открыл в 2015 году. У мужчины осталось трое детей. Причина его смерти пока неизвестна.
«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким усопшего.
ИСТОЧНИК KP.RU