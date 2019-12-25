2019-12-25T06:38:22+03:00
Общество

Многодетные семьи Башкирии получат новые льготы

Соответствующий закон приняли депутаты республиканского парламента
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Новый закон также регламентировал нормативы и периодичность заготовки древесины для гражданНовый закон также регламентировал нормативы и периодичность заготовки древесины для гражданФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутаты Госсобрания-Курултая приняли закон, согласно которому многодетные семьи будут иметь преимущественное право заготовки древесины для собственных нужд.

В частности, на льготу теперь имеют право семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, семьи с ребенком-инвалидом, а также молодые специалисты (до 35 лет) лесной отрасли, проживающие в сельской местности.

– Льготные категории смогут заготавливать древесину в первую очередь, не дожидаясь такого права на общих основаниях. Норма будет распространяться на граждан, владеющих земельными участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов, – пояснил спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

Председатель Госсобрания добавил, что стоимость леса при такой заготовке намного ниже рыночной цены стройматериала. Закон призван оказать поддержку слабозащищенным слоям населения.

Новый закон также регламентирует нормативы и периодичность заготовки гражданами древесины для собственных нужд в расчете на семью или одиноко проживающего гражданина. На строительство дома предусмотрено 110 кубометров один раз в 25 лет, на ремонт дома – до 25 кубометров в течение пяти лет, на строительство дворовых построек – до 50 «кубов» в течение пяти лет, на ремонт этих построек – до 15 в течение трех лет и на отопление – до 20 в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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