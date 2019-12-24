Следственный комитет проверит уфимскую школу, в которой затравили младшеклассницу

СЕГОДНЯ 15:59 2019-12-24T15:59:13+03:00

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Следственный комитет по Кировскому району Уфы заинтересовался школой, в которой затравили четвероклассницу. В правоохранительном ведомстве заявили о начале доследственной проверки.

Как ранее писала «Комсомолка», о том, что над ученицей младших классов издеваются в школе №45, рассказала ее мать. По словам женщины, в октябре текущего года ее дочь «избивали, вымогали деньги, склоняли к самоубийству и запугивали». Долгое время четвероклассница держала все в себе, но впоследствии призналась матери в травле. На проблему обратил внимание член СПЧ при главе Башкирии Динар Зайнуллин.

– В настоящее время следователям предстоит опросить родителей ребенка, учащихся и педагогический состав школы, установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе СК Башкирии.

Правоохранители призывают сообщать о случаях нарушения прав несовершеннолетних по телефону круглосуточной телефонной линии СУ Башкирии «Ребенок в опасности»: 8 (347) 273-99-88; с мобильных операторов связи: 123.

ИСТОЧНИК KP.RU