Далматинец из Башкирии потерял хозяйку и оказался привязанным на морозе

СЕГОДНЯ 19:13 2019-12-24T19:13:41+03:00

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В Стерлитамаке далматинец потерял хозяйку и оказался на морозной улице.

Первое сообщение о милом псе, оказавшемся на улице из-за перипетии судьбы появилось в интернете еще 22 декабря. Известно, что далматинец оказался на улице из-за того, что потерял хозяйку. Новые хозяева подобрали породистую собаку, накормили и посадили на цепь во дворе. Логично, что домашний пес такой породы чувствовал себя на привязи и морозе, как минимум, некомфортно. Новые хозяева решились отдать собаку в добрые руки, но перед этим пытались продать в интернете.

К счастью, уже через день породистую собаку удалось пристроить.

- Спасибо всем за помощь. Собака передана в надежные руки. Всем здоровья и счастья, - написала в соцсетях девушка, которая помогала далматинцу найти новых хозяев.

Судя по количеству комментариев, желающих забрать пса домой было достаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU