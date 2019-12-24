На съемной квартире в Уфе главбух ЖЭУ надругался над женщиной

СЕГОДНЯ 17:26 2019-12-24T17:26:46+03:00

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В Уфе главный бухгалтер одного из районов Башкирии изнасиловал 41-летнюю женщину. Потерпевшая обратилась в полицию поздней ночью 18 декабря. Она рассказала правоохранителям, что за несколько часов до этого на съемной квартире в центре города после совместного распития алкоголя над ней надругался малознакомый мужчина.

Сотрудники уголовного розыска нашли и доставили подозреваемого в следственный комитет. Предполагаемым насильником оказался 33-летний главный бухгалтер одного из районов Башкирии. На допросе он во всем сознался. В отношении него СК возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

К слову, в социальных сетях подозреваемый подписан на множество сообществ, посвященных впискам и знакомствам в Уфе. Возможно, именно в одной из таких групп он и познакомился со своей будущей жертвой.

ИСТОЧНИК KP.RU