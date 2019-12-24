2019-12-24T17:26:46+03:00
Происшествия

На съемной квартире в Уфе главбух ЖЭУ надругался над женщиной

Посиделки со спиртным закончились возбуждением уголовного дело
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

В Уфе главный бухгалтер одного из районов Башкирии изнасиловал 41-летнюю женщину. Потерпевшая обратилась в полицию поздней ночью 18 декабря. Она рассказала правоохранителям, что за несколько часов до этого на съемной квартире в центре города после совместного распития алкоголя над ней надругался малознакомый мужчина.

Сотрудники уголовного розыска нашли и доставили подозреваемого в следственный комитет. Предполагаемым насильником оказался 33-летний главный бухгалтер одного из районов Башкирии. На допросе он во всем сознался. В отношении него СК возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

К слову, в социальных сетях подозреваемый подписан на множество сообществ, посвященных впискам и знакомствам в Уфе. Возможно, именно в одной из таких групп он и познакомился со своей будущей жертвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии предприниматели стали в три раза чаще жаловаться на рейдерский захват бизнеса
На съемной квартире в Уфе главбух ЖЭУ надругался над женщиной
В Уфе ушел из жизни известный бизнесмен
Следственный комитет проверит уфимскую школу, в которой затравили младшеклассницу
ГК «Первый Трест» победила в народном голосовании «Лучший застройщик года»
Уфимский адвокат рассказал, что его избили полицейские во время обыска у подзащитной
Такого в мире не делал ни один телеведущий!
Чиновник из Башкирии пытался прикарманить деньги на ремонт дорог
Молодой уфимец демонстративно разбил кувалдой терминал оплаты в магазине
В Уфе дворника детского сада выставили насильником-извращенцем
Подведены итоги викторины «Знаете ли вы свои права?»
В уфимском аэропорту откроют прямой рейс до Еревана
В мэрии Уфы озвучили график работы поликлиник, травмпунктов и аптек в новогодние праздники