В Башкирии предприниматели стали в три раза чаще жаловаться на рейдерский захват бизнеса

СЕГОДНЯ 17:46 2019-12-24T17:46:55+03:00

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В Башкирии выросло количество жалоб в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей. В 2019 году, по сравнению с прошлогодним периодом, число обращений увеличилось на треть (364 жалобы), сообщил бизнес-омбудсмен республики Флюр Асадуллин.

Количество жалоб начало расти с конца октября – именно тогда был назначен новый уполномоченный. «Предприниматели почувствовали, что можно прийти заново со старыми проблемами», – цитирует Асадуллина «Ъ-Уфа».

27% обращений бизнесменов связаны с трудностями в земельно-имущественных отношениях, 26% – с деятельность правоохранительных органов и судов, 14,5% – с работой контрольно-надзорных органов. В 9% жалоб бизнесмены выражают недовольство сложностями при исполнении муниципальных и госконтрактов. Почти втрое – до 4,5% – выросла доля обращений на попытки рейдерского захвата.

ИСТОЧНИК KP.RU