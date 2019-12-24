Уфимский адвокат рассказал, что его избили полицейские во время обыска у подзащитной

СЕГОДНЯ 15:09 2019-12-24T15:09:37+03:00

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Уфимскиай адвокат Искандар Кабиров рассказал о том, что его избили сотрудники правоохранительных органов, когда он во время обысков пришел к своей подзащитной. По словам юриста, все произошло 22 декабря, около 20:14.

– В отношении меня незаконно применили физическую силу, нанесли телесные повреждения, при том, что я предъявил удостоверение адвоката, на моей папке с документами написано, что я адвокат. Меня силком выпроводили из помещения, где находилась моя доверительница. Вот так беспредельно работают опера отдела полиции 10, уважение им и почёт! – написал на своей странице в Instagram Кабиров.

Немного иная точка зрения на ситуацию у МВД Башкирии. По их данным, сотрудники полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия по выявлению занимающихся проституцией лиц. В ходе операции по одному из адресов пришел гражданин, не представивший каких-либо документов, подтверждающих статус адвоката. По заявлению Кабирова «проводится проверка для принятия решения в соответствии с законодательством».

В беседе с «Новой газетой» адвокат сообщил, что у него есть видеозапись, на которой видно, как он представляется сотрудникам полиции и показывает удостоверение. «…и в этот момент меня начинают валить на пол. Кто-то мне наносит удары, потом мне надевают мой капюшон на голову и выталкивают из квартиры». Кабиров написал заявление В СК и снял побои. Он просит привлечь причастных к избиению «по всей строгости».

ИСТОЧНИК KP.RU