Чиновник из Башкирии пытался прикарманить деньги на ремонт дорог

СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-24T14:18:36+03:00

Однако средства прошли мимо и вернулись в бюджет

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В Башкирии будут судить 51-летнего главу Янышевского сельсовета (Благоварский район). Его обвиняют в преступлениях, предусмотренных двумя статьям: служебный подлог и покушение на мошенничество. Чиновника обвинили в попытке хищения бюджетных средств на ремонт дорог.

Версия следствия. В период с сентября по декабрь 2018 года глава сельсовета заключил с ООО «Промышленное строительство» договоры на ремонт автомобильных дорог местного значения и очистку свалки. Сумма контракта составила 463 тысячи рублей.

– Фигурант уголовного дела подготовил фиктивные справки о приемке выполненных работ, их стоимости, произведенных затратах и представил их подрядчику, пояснив, что работы выполнены другими частными лицами, – объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры. – Данные документы послужили основанием для оплаты сделки в полном объеме и перечислении денежных средств на счет ООО «Промышленное строительство».

Тем не менее до заветных денег чиновник добраться не смог: подрядная организация вернула их в бюджет. Чиновник вину в совершенных преступлениях признал и сейчас дожидается судебного процесса – уголовное дело уже передано в Благоварский межрайонный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU