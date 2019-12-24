Молодой уфимец демонстративно разбил кувалдой терминал оплаты в магазине
Курьезная попытка грабежа произошел в Уфе – 26-летний парень зашел в магазин с кувалдой, объявил всем о намерении разбить терминал и выполнил свое обещание. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Инцидент произошел еще 20 ноября. Молодой человек с кувалдой в руке зашел в оживленное фойе супермаркета по улице Гоголя. Наличие свидетелей уфимца не смутило. Он громко объявил о своем решении разгромить терминал, после чего приложил к сжатым губам указательный палец, советуя таким образом публику помолчать. Когда внимание всех покупателей было завоевано, парень стал энергично бить по платежному аппарату.
Дебошира удалось найти и задержать месяц спустя, 22 декабря. Собственный источник «КП-Уфа» рассказал, что уфимец нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье «мошенничество». По факту покушения на грабеж терминала дознаватель МВД возбудил уголовное дело. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU