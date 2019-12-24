Молодой уфимец демонстративно разбил кувалдой терминал оплаты в магазине

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-24T13:40:31+03:00

Перед этим он заявил о своем намерении всему магазину

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Курьезная попытка грабежа произошел в Уфе – 26-летний парень зашел в магазин с кувалдой, объявил всем о намерении разбить терминал и выполнил свое обещание. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Инцидент произошел еще 20 ноября. Молодой человек с кувалдой в руке зашел в оживленное фойе супермаркета по улице Гоголя. Наличие свидетелей уфимца не смутило. Он громко объявил о своем решении разгромить терминал, после чего приложил к сжатым губам указательный палец, советуя таким образом публику помолчать. Когда внимание всех покупателей было завоевано, парень стал энергично бить по платежному аппарату.

Дебошира удалось найти и задержать месяц спустя, 22 декабря. Собственный источник «КП-Уфа» рассказал, что уфимец нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье «мошенничество». По факту покушения на грабеж терминала дознаватель МВД возбудил уголовное дело. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU