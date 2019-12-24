В Уфе дворника детского сада выставили насильником-извращенцем
В Уфе дворника детского сада обвинили в растлении 17-летнего подростка. По данным собственного источника «КП-Уфа» с заявлением в полицию обратилась мать потерпевшего. По словам женщины, все случилось днем 23 декабря в квартире у дворника.
Собеседник не уточняет, о каких конкретно действиях со стороны 57-летнего мужчины идет речь. Юноша, который, предположительно, стал жертвой надругательства, учится в одном из городских колледжей.
Источник также добавил, что подозреваемый был доставлен сотрудниками полиции в следственный отдел по Октябрьскому району. Тем временем в пресс-службе СК Башкирии информацию о растлении подростка не подтвердили.
ИСТОЧНИК KP.RU