В Уфе дворника детского сада выставили насильником-извращенцем

СЕГОДНЯ 12:51 2019-12-24T12:52:51+03:00

В СК информацию о растлении подростка не подтвердили Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Уфе дворника детского сада обвинили в растлении 17-летнего подростка. По данным собственного источника «КП-Уфа» с заявлением в полицию обратилась мать потерпевшего. По словам женщины, все случилось днем 23 декабря в квартире у дворника.

Собеседник не уточняет, о каких конкретно действиях со стороны 57-летнего мужчины идет речь. Юноша, который, предположительно, стал жертвой надругательства, учится в одном из городских колледжей.

Источник также добавил, что подозреваемый был доставлен сотрудниками полиции в следственный отдел по Октябрьскому району. Тем временем в пресс-службе СК Башкирии информацию о растлении подростка не подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU