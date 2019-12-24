2019-12-24T12:52:51+03:00
Происшествия

В Уфе дворника детского сада выставили насильником-извращенцем

Инцидент прокомментировали в Следственном комитете
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В СК информацию о растлении подростка не подтвердилиВ СК информацию о растлении подростка не подтвердилиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Уфе дворника детского сада обвинили в растлении 17-летнего подростка. По данным собственного источника «КП-Уфа» с заявлением в полицию обратилась мать потерпевшего. По словам женщины, все случилось днем 23 декабря в квартире у дворника.

Собеседник не уточняет, о каких конкретно действиях со стороны 57-летнего мужчины идет речь. Юноша, который, предположительно, стал жертвой надругательства, учится в одном из городских колледжей.

Источник также добавил, что подозреваемый был доставлен сотрудниками полиции в следственный отдел по Октябрьскому району. Тем временем в пресс-службе СК Башкирии информацию о растлении подростка не подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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