В уфимском аэропорту откроют прямой рейс до Еревана

СЕГОДНЯ 12:36 2019-12-24T12:36:46+03:00

В столицу Армении можно будет вылететь в первой половине 2020 года

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В начале 2020 года в Уфе откроется прямой рейс до столицы Армении. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь международного аэропорта Уфы Татьяна Ризван. Авиакомпания «Азимут» согласовала прямое сообщение Уфа-Ереван в Росавиации.

– С 30 марта авиакомпания «Азимут» начинает полётную программу в Ереван, вылет из Уфы по понедельникам в 18.40 (местное время). Со второго апреля добавляется второй рейс по четвергам, в 19.35 (местное время), – написала Ризван.

Время в пути займет 2 часа 50 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU