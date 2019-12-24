В мэрии Уфы озвучили график работы поликлиник, травмпунктов и аптек в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-24T12:11:31+03:00

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Сегодня, 24 декабря, на оперативке в мэрии Уфы рассказали, как будут работать травмпункты, поликлиники и аптеки в новогодние праздники. С докладом выступил начальник отдела охраны здоровья населения Радиф Сабиров.

Все новогодние каникулы – с 1 по 8 января – травмпункты будут работать в обычном режиме. В число таких медучреждений входят травмпункты для взрослых в городской клинической больнице №5 (ул. Цюрупы, 84), больнице № 10 (ул. Максима Горького, 47), больнице № 21 (Лесной проезд, 3).

– Травмпункт для детей расположен в детской поликлинике № 4 (ул. Орджоникидзе, 15). Также работает травмпункт детской поликлиники № 5 (ул. Маршала Жукова, 18). Режим работы: 08.00-22.00 часов, – пояснили с пресс-службе администрации города.

После 22:00 жители северной части Уфы могут обратиться в детскую больницу №17 по адресу Свободы, 29. Горожане из южной части – в травмпункт детской республиканской больницы (ул. Кувыкина, 98), который работает в круглосуточном режиме.

С травмой глаз можно обратиться в два круглосуточных офтальмологических травмпункта: больница № 10 (ул. Кольцевая, 47) и в Уфимский НИИ глазных болезней (ул. Авроры,14).

Теперь о поликлиниках. 31 декабря они работают по субботнему графику – до обеда. 1 января в первой половине дня пациентов примет дежурный терапевт. Работа по оказанию медпомощи амбулаторно-поликлинических подразделений организуют в следующем режиме: 30 и 31 декабря 2019 года и с 1 января по 8 января 2020 года – по графику работы праздничного дня – с 08:00 часов до 16:00 часов, с приемом вызовов до 15:00 часов.

Некоторые аптеки «Фармленд» в Уфе будут работать круглосуточно – на улицах Айской, 72а; Первомайской, 95а; Дагестанской, 21; пр. Октября, 93, Пр. Октября, 106.

1 и 2 января муниципальные аптеки не работают, а с 3 по 8 января они будут открыты с 10:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU