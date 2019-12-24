Клубный дом «Соты»: встречайте на уровне

СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-24T10:31:34+03:00

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Где каждый человек — это потенциальный единомышленник, деловой партнер и надежный друг. Где царит атмосфера уюта и взаимопонимания, а все жители становятся частью эксклюзивного клуба для избранных. Заманчиво? Тогда знакомьтесь – клубный дом «Соты», - сообщает bashinform.ru,

Клубная атмосфера сближает соседей, — а значит, даже случайная беседа может открыть замечательные перспективы для новых идей и проектов, развития бизнеса и достижения намеченных целей. Именно поэтому квартиры в клубном доме «Соты» пользуются большой популярностью среди известных уфимцев — представителей бизнеса, власти, культуры и искусства.

Готовность объекта 87 % и уже сейчас «Соты» можно назвать несомненной архитектурной достопримечательностью исторического центра Уфы, привлекающей взгляды прохожих и выделяющейся на фоне столичной застройки. Эксклюзивность клубного дома «Соты» признана на федеральном уровне. Проект стал финалистом престижной премии Urban Awards 2019 и вошел в топ-10 лучших строящихся региональных жилых комплексов бизнес-класса России.

Клубный дом «Соты» особенный проект. Сочетая в себе все возможные плюсы: престижный район, элегантный внешний вид, живописные виды из окон, современную инженерию он являет собой роскошь для избранных. Некоторые даже сравнивают его с Монте-Карло. Маленькое государство, где везде красиво и всегда хорошо!

К тому же в преддверии Нового года вы можете почувствовать свою привилегированность еще на этапе покупки. Такую возможность даёт уникальная программа «Привилегия», разработанная ГК «Первый Трест» специально для вас! Она позволяет приобрести квартиру, паркинг и кладовку на эксклюзивных условиях. Так, покупатели двух- и трехкомнатных квартир получают возможность приобрести паркинг и кладовую с выгодой 50 %. А покупатели четырехкомнатных квартир кладовка и второй паркинг получают в подарок.

Неоспоримым преимуществом программы «Привилегия» является возможность приобретения квартир, паркингов и кладовых по отдельности. Даже если вы решили приобрести только квартиру, а в течение действия программы надумали купить паркинг или/и кладовку, то вы смело можете воспользоваться своей «Привилегией».*

Узнать подробности о клубном доме «Соты», выбрать идеальную планировку, уточнить условия программы «Привилегия» и стать владельцем недвижимости в одной из лучших локаций Уфы можно по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. Коммунистическая, 107, ул. Энтузиастов, 20/1 и в мобильном офисе продаж в ТЦ «Мега». Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111.

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*Предложение не является публичной офертой. Количество квартир, паркингов и кладовок, участвующих в программе ограничено. Программа действует до тех пор, пока участвующие в программе объекты есть в наличии. Наличие и условия узнавайте в офисе продаж.