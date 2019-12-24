2019-12-24T09:57:02+03:00
Общество

«Вы рожайте детишек, не бойтесь»: Радий Хабиров рассказал о построенных в Башкирии школах

В этом году в республики сдали 21 учебное заведение
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com / Радий Хабировфото: vk.com / Радий Хабиров
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В Башкирии отремонтировали и построили 21 школу. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Старожилы мне говорят, что никогда в Башкирии столько школ в один год не сдавали. – пишет руководитель региона. – Уже скоро они распахнут свои двери для 7596 девчонок и мальчишек.

Хабиров отметил, что в регионе строятся как маленькие учебные заведения в селах и деревнях (на 60-80 учеников), так и крупные – в городах (на 1000-1225 мест).

Полный перечень школ, построенных в 2019 году

Полный перечень школ, построенных в 2019 году

В 2020 году планируется сдать в эксплуатацию еще семь школ с общей вместимостью в 2190 детей. Они появятся в Шаране Шаранского района, Первомайском Нуримановского района, в Лаклах Салаватского района, Михайловке и Зубово лайф-2 Уфимского района, в Туймазах и в Октябрьском.

– Но мы понимаем, что и этого недостаточно. Я дал поручение проработать варианты строительства школы в Сипайлово в Уфе, этот микрорайон давно нуждается в новой школе, – добавил глава Башкирии.

В конце своего поста Хабиров обратился к матерям: «Вы рожайте детишек, не бойтесь. Детям будет где учиться. Школы мы построим».

ИСТОЧНИК KP.RU

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