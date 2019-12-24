2019-12-24T08:58:44+03:00
Общество

Медикам запретили лечить детского аниматора из Башкирии, страдающего от психического заболевания

Врачи оказались в незавидном положении
Рустем АХУНОВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Суд в Кумертау доказал, что детского аниматора из Башкирии хотели без оснований отправить в психиатрическую больницу на принудительное лечение.

Напомним, что по данным Профсоюза медиков Башкирии, молодой мужчина, работающий детским аниматором, состоял на учете в ПНД с 2015 года. Весной 2019 года парень захотел получить разрешение на ношения оружия и пришел в диспансер за справкой. Медики провели обследование, которое, по их версии, доказало, что молодому человеку необходима принудительная госпитализация и лечение.

Родственники парня обратились в правоохранительные органы. В итоге суд доказал, что решение о госпитализации было принято незаконно и врачей, проводивших обследование, хотели привлечь к ответственности. В конце ноября кассационный суд нашел в деле процессуальные нарушения и отправил его на повторное рассмотрение. Медики решили прокомментировать ситуацию.

- Последний раз стационарное лечение пациент проходил полтора года назад. С октября 2019 года он не посещает лечащего врача и не получает регулярного амбулаторного лечения. Все документы изъяты следователями, а приглашения врачей на прием он игнорирует, - негодуют врачи.

Юрист профсоюза медиков отмечает, что с каждым днем состояние пациента ухудшается.

- Заболевание угрожает жизни и здоровью как для самого пациента, так и для окружающих. Как бы сейчас не поступил врач, его будут привлекать к ответственности. За то, что попытался исполнить свой профессиональный долг и начал лечить пациента принудительно или за то, что не пролечил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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