2019-12-24T10:11:02+03:00
Общество

В уфимской администрации рассказали, как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь

Всего по городу пустят 15 маршрутов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Автобусы будут ездить до трех часов ночиАвтобусы будут ездить до трех часов ночиФото: Рустем АХУНОВ
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На еженедельном совещании в уфимской администрации рассказали, как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь. С небольшой справкой выступил замначальника управления транспорта Владимир Петров.

– В новогоднюю ночь работа отдельных муниципальных маршрутов регулярных перевозок будет осуществляться до трех часов ночи. Пассажирские перевозки будут осуществляться во все районы города. Для развоза зрителей после проведения 1 января на площади имени Ленина новогоднего фейерверка будет организовано накопление пассажирского транспорта рядом с остановкой «Горсовет», – сообщил Петров. – Всего по городу пустят 15 маршрутов.

Он также добавил, что с 1 по 8 января госперевозчики будут работать по расписанию выходного дня.

Помимо этого, в Уфе задействуют так называемый «новогодний маршрут», аналогичный 290 маршруту, охватывающий все новогодние елки в Уфе. Автобусы будут ходить с интервалом в 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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