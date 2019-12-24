В Башкирии на городской улице столкнулись две иномарки, один человек пострадал

СЕГОДНЯ 07:37 2019-12-24T07:37:29+03:00

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В минувший понедельник, 23 декабря, в Туймазах произошла авария, в которой пострадал человек. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, на пересечении улиц Горького и Гафурова столкнулись Mercedes GLK, которым управляла 53-летняя местная жительница и Renault Logan, которым управлял 37-летний мужчина. В результате ДТП водителя французской легковушки госпитализировали с различными травмами.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Башкирии произошло 10 автомобильных аврий, в которых пострадали 10 человек. Сотрудники ГИБДД по Башкирии зарегистрировали 2,3 тысячи нарушений ПДД и задержали 29 нетрезвых водителей, отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU