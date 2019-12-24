В Уфе многоэтажки долгострои передадут московской компании

СЕГОДНЯ 07:27 2019-12-24T07:27:06+03:00

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Накануне в Уфе состоялось совещание в башкирском правительстве в формате «Стройчас», где решался вопрос о том, что делать с дольщиками, у которых затянулись сроки сдачи домов. В ходе заседания было принято решение передать все проблемные объекты ГК «Госстрой» московской компании «Садовое кольцо». Эта фирма будет достраивать дома в жилых комплексах «Белая река», «Эрмитаж» и «Московский».

На «Стройчасе» также прозвучали конкретные сроки сдачи этих объектов. Две тысячи дольщиков, вложившиеся в жилье на этапе строительства, получат свои квартиры не позднее чем в конце 2021 года. Такие обещания прозвучали от руководителя «Садового кольца» Сергея Колунова. Он пообещал встретиться с дольщиками ГК «Госстрой» уже в ближайшем будущем.

- Если встречаться, надо встречаться со всеми. Наверное, им есть что сказать, мне есть что сказать. Возьмем на себя обязательства. Плюс, наверное, мы в начале января будем принимать вопросы, которые наверняка есть у дольщиков. Чтобы это не было таким неорганизованным разговором, а все-таки хотим, чтобы мы на каждый вопрос могли очень быстро ответить, - заявил Колунов в беседе с корреспондентами Башкирского спутникового телевидения.

ИСТОЧНИК KP.RU