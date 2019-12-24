2019-12-24T07:27:06+03:00
Экономика

В Уфе многоэтажки долгострои передадут московской компании

Такое решение было принято на заседании башкирского правительства
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: скриншот видео сюжета телеканала БСТФото: скриншот видео сюжета телеканала БСТ
Изменить размер текста:

Накануне в Уфе состоялось совещание в башкирском правительстве в формате «Стройчас», где решался вопрос о том, что делать с дольщиками, у которых затянулись сроки сдачи домов. В ходе заседания было принято решение передать все проблемные объекты ГК «Госстрой» московской компании «Садовое кольцо». Эта фирма будет достраивать дома в жилых комплексах «Белая река», «Эрмитаж» и «Московский».

На «Стройчасе» также прозвучали конкретные сроки сдачи этих объектов. Две тысячи дольщиков, вложившиеся в жилье на этапе строительства, получат свои квартиры не позднее чем в конце 2021 года. Такие обещания прозвучали от руководителя «Садового кольца» Сергея Колунова. Он пообещал встретиться с дольщиками ГК «Госстрой» уже в ближайшем будущем.

- Если встречаться, надо встречаться со всеми. Наверное, им есть что сказать, мне есть что сказать. Возьмем на себя обязательства. Плюс, наверное, мы в начале января будем принимать вопросы, которые наверняка есть у дольщиков. Чтобы это не было таким неорганизованным разговором, а все-таки хотим, чтобы мы на каждый вопрос могли очень быстро ответить, - заявил Колунов в беседе с корреспондентами Башкирского спутникового телевидения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе после ДТП госпитализировали 12-летнюю девочку, виновник аварии скрылся
Клубный дом «Соты»: встречайте на уровне
«Вы рожайте детишек, не бойтесь»: Радий Хабиров рассказал о построенных в Башкирии школах
В Башкирии сотруднице магазина под угрозой увольнения запретили рассказывать о полученной на работе травме
Медикам запретили лечить детского аниматора из Башкирии, страдающего от психического заболевания
В уфимской администрации рассказали, как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь
Сошел с поезда и пропал: в Уфе больше месяца ищут 41-летнего мужчину
В Башкирии на городской улице столкнулись две иномарки, один человек пострадал
В Уфе многоэтажки долгострои передадут московской компании
Перед началом матча «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» в Давосе прозвучал старый гимн России
В Уфе дотла сгорел автомобиль вице-президента адвокатской палаты Башкирии
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в вынесенном мачте в Давосе
«Избивали, вымогали деньги, склоняли к самоубийству»: в элитной уфимской школе затравили младшеклассницу
Надпись на пиксельной елке в Уфе исправлена – это была техническая ошибка
Стало известно место и время новогоднего салюта в Уфе
Безумный счетчик «накрутил» жительнице Башкирии 250 тысяч рублей за электричество
На заводе в Башкирии трагически погиб рабочий