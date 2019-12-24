2019-12-24T07:09:46+03:00
Спорт

Перед началом матча «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» в Давосе прозвучал старый гимн России

Позже президент ИИХФ Рене Фазель извинился перед болельщиками
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»
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Вчера, 23 декабря, в швейцарском Давосе в рамках проекта «KHL World Games» на льду местной арены прошел вынесенный матч регулярного чемпионата КХЛ. В «Зеленом дерби» сошлись уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс». Неофициальный трофей этого противостояния, «Чак чак Cup» на этот раз достался уфимским хоккеистам – «Салават» одержал победу в дополнительное время со счетом 4:3.

Перед началом принципиального матча по вине организаторов произошел конфуз – вместо российского гимна заиграл «старый» гимн – «Патриотическая песня» композитора Михаила Глинки. Эта мелодия также использовалась в качестве гимна России – с 1991-го по 2000-й год.

Болельщики, прибывшие поддержать свои любимые команды с разных уголков России и Европы, не растерялись и спели гимн без музыкального сопровождения. Как передает ТАСС, позднее президент ИИХФ Рене Фазель извинился за техническую ошибку организаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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