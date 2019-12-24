«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в вынесенном мачте в Давосе

СЕГОДНЯ 06:32 2019-12-24T06:32:05+03:00

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В минувший понедельник, 23 декабря, в Давосе, рамках проекта «KHL World Games», состоялся вынесенный матч регулярного чемпионата КХЛ. Перед швейцарским болельщиками прошло четвертое в этом сезоне «Зеленое дерби» - уфимский «Салават Юлаев» играл против казанского «Ак Барса». На этот раз неофицальный трофей противостояния «Чак чак Cup» достался подопечным Николая Цулыгина.

Счет в матче уже на четвертой минуте открыл нападающий «Ак Барса» Мэттью Фрэттин. Вскоре юлаевцы ответили на это голом Линуса Умарка. До конца первого периода команды забросили еще по одной шайбе – сначала Дмитрий Кугрышев вывел «Салават» в перед, а Виктор Тихонов вновь сравнял счет.

Во втором преиоде хоккеисты «Ак Барса» забросили быструю шайбу в самом начале. Отличился Альберт Яруллин. Незадолго до ухода на второй перерыв юлаевцы забили в большинстве и вновь сравняли счет – 3:3. На этот раз отличился Эдуард Гиматов.

В третьем периоде команды голов не забили и матч плавно перешел в овертайм. В дополнительное время на 11-й секунду точку в матче поставил защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен. Итог – 4:3 в пользу подопечных Николая Цулыгина. «Чак чак Cup» возвращается в Уфу.

ИСТОЧНИК KP.RU