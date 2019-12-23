Надпись на пиксельной елке в Уфе исправлена – это была техническая ошибка

СЕГОДНЯ 20:07 2019-12-23T20:07:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэрия Уфы оперативно среагировала на ошибку в тексте новогоднего поздравления на одной из пиксельных елок города. Как объяснили в администрации города, произошла обычная техническая ошибка, которую исправили сразу после того, как на нее обратили жители города. Сейчас надпись на башкирском языке отображается правильно.

Напомним, что ранее уфимцы заметили, что в одном из слов в надписи с поздравлением на башкирском языке допущено сразу две ошибки. Информация об этом начала распространяться по местным соцсетям.

Надпись на пиксельной елке в Уфе исправлена.

ИСТОЧНИК KP.RU