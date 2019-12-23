Надпись на пиксельной елке в Уфе исправлена – это была техническая ошибка
В настоящий момент проблема полностью решена [видео]
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Мэрия Уфы оперативно среагировала на ошибку в тексте новогоднего поздравления на одной из пиксельных елок города. Как объяснили в администрации города, произошла обычная техническая ошибка, которую исправили сразу после того, как на нее обратили жители города. Сейчас надпись на башкирском языке отображается правильно.
Напомним, что ранее уфимцы заметили, что в одном из слов в надписи с поздравлением на башкирском языке допущено сразу две ошибки. Информация об этом начала распространяться по местным соцсетям.
Надпись на пиксельной елке в Уфе исправлена.
ИСТОЧНИК KP.RU