В Уфе прошли повторные рейды по точкам продажи снюса

СЕГОДНЯ 17:59 2019-12-23T18:00:28+03:00

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На днях активисты «Народного контроля» прошли по 10 торговым центрам Уфы, чтобы проверить, продадут ли им снюс - бестабачную никотиновую смесь. В восьми магазинах им удалось его приобрести, правда, лишь по паспорту.

Ситуацией заинтересовались в региональном Госкомитете по торговле. Сотрудники ведомства посетили эти восемь точек повторно, и в двух им снова продали смеси. С работниками этих магазинов провели "разъяснительную работу", дабы те сняли товар с продажи.

- Абсолютно все торговые точки после проведения профилактической беседы добровольно отказались от дальнейшей продажи «снюса». Работа в указанном направлении будет продолжена, просим сообщать граждан о местах реализации, – заявил председатель Госкомитета Башкирии по торговле Алексей Гусев.

Напомним, что прокуратура республики готовит законопроект, запрещающий продажу снюсов несовершеннолетним.

ИСТОЧНИК KP.RU