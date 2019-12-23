На заводе в Башкирии трагически погиб рабочий

СЕГОДНЯ 18:12 2019-12-23T18:12:09+03:00

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На заводе «Красный пролетарий» в Стерлитамаке погиб 41-летний мужчина. 11 ноября рабочий шел вдоль гибкого рукава трубопровода, когда тот лопнул и ударил несчастного по голове. Мужчина получил черепно-мозговую травму и умер на месте. Каски в момент происшествия на нем не было.

Инцидент привлек внимание Гострудинспекции. Специалисты изучили обстоятельства трагедии и пришли к выводу, что ответственные лица должны были заметить человека без защиты в опасной зоне. Имело место и нарушение трудовой дисциплины.

- В крови погибшего обнаружен этиловый спирт в количестве 1,24 промилле, - говорится в отчете инспекторов.

Вдобавок разорвавшийся рукав оказался бракованным. На людей, допустивших нарушения, завели административное производство. Материалы расследования передали следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU