«Избивали, вымогали деньги, склоняли к самоубийству»: в элитной уфимской школе затравили младшеклассницу

СЕГОДНЯ 20:12 2019-12-23T20:12:46+03:00

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Член СПЧ при главе Башкирии Динар Зайнуллин сообщил о травле в одном из элитных учебных заведений Уфы. Речь идет о школе №45, которая входит в проект ассоциированных школ ЮНЕСКО.

– Информация о буллинге подтвердилась. Будем разбираться, – написал на своей странице в Facebook Зайнуллин.

Далее он приводит текст обращения матери Елены, дочь которой – ученица 4-го класса – подверглась буллингу со стороны более взрослых детей. По словам женщины, группа учащихся старших классов, предположительно седьмого-восьмого, «избивали, вымогали деньги, склоняли к самоубийству и запугивали» девочку.

– Из-за этого мой ребёнок долгое время боялся рассказывать о данном происшествии. Всё это происходило в октябре месяце 2019 года. Данные действия повлекли за собой серьёзные последствия для здоровья моего ребёнка, – написала мама девочки.

Она также добавила, что на данный момент установлены не все участники группы, устроившей травлю. Женщина призвала других родителей поговорить со своими детьми, рассказать им о случившемся и предупредить об опасности.

– Спросите у Вашего ребёнка знает ли он что-то о данном случае, возможно видел девочку в компании взрослых учеников, возможно стал свидетелем этого или слышал как другие говорили об этом, – попросила Елена. – Если им сойдёт это с рук, они останутся в этой школе, могут пострадать другие дети.

Динар Зайнуллин отметил в публикации вице-премьера Башкирии Фанура Ягафарова и уполномоченного по правам ребенка в республике Милану Скоробогатову. По всей видимости, ситуацию возьмут под контроль местные власти.

ИСТОЧНИК KP.RU