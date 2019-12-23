Над женщиной из Башкирии надругался сосед по лестничной клетке

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-23T16:50:23+03:00

Ранее подозреваемый уже был судим за такое же преступление

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В Нефтекамске женщину изнасиловал сосед. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По информации инсайдера, сегодня, 23 декабря, в четвертом часу ночи, с заявлением в полицию обратилась 33-летняя горожанка. Она обвинила своего 50-летнего соседа в изнасиловании. По словам потерпевшей, он обманом завел ее к себе в квартиру, где напал и надругался.

Сотрудники патрульно-постовой службы доставили мужчину в отдел полиции. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что подозреваемый нигде официально не работает и ранее, в 2015 году, был судим за изнасилование. После этого его поставили под административный надзор до 2027 года.

ИСТОЧНИК KP.RU