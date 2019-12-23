2019-12-23T16:50:23+03:00
Происшествия

Над женщиной из Башкирии надругался сосед по лестничной клетке

Ранее подозреваемый уже был судим за такое же преступление
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьяненияВ момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьяненияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Нефтекамске женщину изнасиловал сосед. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По информации инсайдера, сегодня, 23 декабря, в четвертом часу ночи, с заявлением в полицию обратилась 33-летняя горожанка. Она обвинила своего 50-летнего соседа в изнасиловании. По словам потерпевшей, он обманом завел ее к себе в квартиру, где напал и надругался.

Сотрудники патрульно-постовой службы доставили мужчину в отдел полиции. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что подозреваемый нигде официально не работает и ранее, в 2015 году, был судим за изнасилование. После этого его поставили под административный надзор до 2027 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Безумный счетчик «накрутил» жительнице Башкирии 250 тысяч рублей за электричество
На заводе в Башкирии трагически погиб рабочий
В Уфе прошли повторные рейды по точкам продажи снюса
Погибшая под колесами «Лады» 22-летняя девушка в Башкирии оказалась дояркой
Над женщиной из Башкирии надругался сосед по лестничной клетке
127 млн рублей было незаконным образом выведено из Башкирии в Китай
Декорирование набережной реки Белой в Уфе обойдется в 40 млн рублей
Банк УРАЛСИБ подвел итоги первых двух туров акции «Болей за хоккей!»
Жители Башкирии получили 54 года на троих за заказное убийство уфимского бизнесмена
Открытие платформы «НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (OILEDU)»
Пенсионеров из сел Башкирии будут бесплатно доставлять до районных больниц
Как жителям Уфы бесплатно зарегистрировать свой бизнес
Уфимец потерял 4 млн рублей после звонка лжесотрудника банка
В СК Башкирии рассказали о ходе дела об убийстве уфимской семьи
В Башкирии планируют открыть академию транспорта
МегаФон и Booking.comпредложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
Соцсети взорвало видео с уфимской собакой, сторожащей тело умирающего друга
«Заживем получше – будем праздновать»: Радий Хабиров запретил подчиненным проводить корпоративы
Полицейские из Башкирии спасли людей из горящего дома
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
В ФСС Башкирии будут принимать по новому графику
В Уфе без вести пропала женщина с черной сумкой