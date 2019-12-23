Безумный счетчик «накрутил» жительнице Башкирии 250 тысяч рублей за электричество

СЕГОДНЯ 18:56 2019-12-23T18:56:07+03:00

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В Башкирии неисправный счетчик начислил жительнице села Калтасы более двухсот тысяч рублей. Об этом сообщает региональный Госстандарт.

В начале текущего года женщина обратилась в центр с заявлением. Она рассказала, что получила счет, согласно которому ее долг за электричество составляет более двухсот тысяч рублей. Метрологи ЦСМ провели экспертизу и установили, что прибор имеет самоход, то есть производит приращение показаний даже при отсутствии тока в измерительной цепи.

– В суде удалось доказать, что насчитанные счетчиком более 109 тыс. кВтч нельзя считать достоверным результатом измерения, – рассказали в пресс-службе надзорного органа.

По решению суда энергосбытовую компанию обязали освободить потребителя от завышенных начислений на общую сумму более 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU