Стало известно место и время новогоднего салюта в Уфе
Власти Уфы рассказали, где и во сколько состоится новогодний фейерверк. Местом для салюта по традиции выбрана площадь имени Ленина. Здесь же пройдут основные новогодние гуляния. Развлекательная программа начнется в 22.00 и продлится до 02.00 часов ночи. На протяжении этого времени уфимцев и гостей столицы будут радовать своими выступлениями звезды башкирской эстрады и уфимские коллективы.
Кульминацией праздника станет, собственно, салют. Он прогремит в 02.00 ночи.
Напомним, что погода, по предварительным прогнозам, будет не слишком сурова к уфимцам. Ожидаемая температура в новогоднюю ночь - около -11 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU