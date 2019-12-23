Стало известно место и время новогоднего салюта в Уфе

СЕГОДНЯ 19:37 2019-12-23T19:37:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Уфы рассказали, где и во сколько состоится новогодний фейерверк. Местом для салюта по традиции выбрана площадь имени Ленина. Здесь же пройдут основные новогодние гуляния. Развлекательная программа начнется в 22.00 и продлится до 02.00 часов ночи. На протяжении этого времени уфимцев и гостей столицы будут радовать своими выступлениями звезды башкирской эстрады и уфимские коллективы.

Кульминацией праздника станет, собственно, салют. Он прогремит в 02.00 ночи.

Напомним, что погода, по предварительным прогнозам, будет не слишком сурова к уфимцам. Ожидаемая температура в новогоднюю ночь - около -11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU