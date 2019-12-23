127 млн рублей было незаконным образом выведено из Башкирии в Китай

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-23T16:43:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Башкортостанская таможня выявила преступное сообщество, которое за день валютных операций незаконно вывело из Башкирии в Китай 127 млн рублей (или 12 млн юаней). Злоумышленники использовали подложные документы.

Издание «РБК-Уфа» со ссылкой на замначальника республиканской таможни Рината Галиева сообщило, что в январе 2017 года работающая в Башкирии организация заключила крупный контракт и дополнительное соглашение на поставку из КНР оборудования для нефтегазовой отрасли.

– По данному контракту на счет нерезидента было переведено более 22 млн юаней, однако в республику товар поступил на сумму свыше 10 млн юаней», – рассказал Галиев.

Компания предоставила в банк липовые дополнительные соглашения – таким образом им удалось закрыть остатки суммы. В самих документах были ложные сведения о заказчике и стоимость товара – именно по ним в 2018 году в Россию были ввезены товары прикрытия на 12 млн юаней.

В таможне добавили, что виновникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, а также внушительный штраф. Орган проводит собственное расследование и определяет причастных к преступлению лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU