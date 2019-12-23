2019-12-23T15:56:53+03:00
Общество

Декорирование набережной реки Белой в Уфе обойдется в 40 млн рублей

Работы выполнит местная фирма
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: администрация Уфыфото: администрация Уфы
Изменить размер текста:

На декорирование набережной реки Белой в Уфе потратят 39,4 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Выполнением строительно-монтажных работ на участке от створа улицы Бельской до железнодорожного моста займется местная компания «Дельта Урал». Компании предстоит установить 44 скамейки за 4,9 млн рублей, облицевать ступени плитами за 11 млн рублей, а также облагородить пространство цветами, деревьями в кадках (14,6 млн рублей) и посадить виноград (609 тысяч рублей). По контракту объект необходимо сдать до 25 июня 2020 года.

Набережная реки Белой в Уфе является настоящим долгостроем. Работу над дорогостоящим проектом начали еще в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Декорирование набережной реки Белой в Уфе обойдется в 40 млн рублей
Банк УРАЛСИБ подвел итоги первых двух туров акции «Болей за хоккей!»
Жители Башкирии получили 54 года на троих за заказное убийство уфимского бизнесмена
Открытие платформы «НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (OILEDU)»
Пенсионеров из сел Башкирии будут бесплатно доставлять до районных больниц
Как жителям Уфы бесплатно зарегистрировать свой бизнес
Уфимец потерял 4 млн рублей после звонка лжесотрудника банка
В СК Башкирии рассказали о ходе дела об убийстве уфимской семьи
В Башкирии планируют открыть академию транспорта
МегаФон и Booking.comпредложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
Соцсети взорвало видео с уфимской собакой, сторожащей тело умирающего друга
«Заживем получше – будем праздновать»: Радий Хабиров запретил подчиненным проводить корпоративы
Полицейские из Башкирии спасли людей из горящего дома
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
В ФСС Башкирии будут принимать по новому графику
В Уфе без вести пропала женщина с черной сумкой