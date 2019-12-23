Декорирование набережной реки Белой в Уфе обойдется в 40 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:56 2019-12-23T15:56:53+03:00

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На декорирование набережной реки Белой в Уфе потратят 39,4 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Выполнением строительно-монтажных работ на участке от створа улицы Бельской до железнодорожного моста займется местная компания «Дельта Урал». Компании предстоит установить 44 скамейки за 4,9 млн рублей, облицевать ступени плитами за 11 млн рублей, а также облагородить пространство цветами, деревьями в кадках (14,6 млн рублей) и посадить виноград (609 тысяч рублей). По контракту объект необходимо сдать до 25 июня 2020 года.

Набережная реки Белой в Уфе является настоящим долгостроем. Работу над дорогостоящим проектом начали еще в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU