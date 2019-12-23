Пенсионеров из сел Башкирии будут бесплатно доставлять до районных больниц

СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-23T14:18:42+03:00

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Депутаты парламента Башкирии приняли закон, в соответствии с котором жителей сельской местности старше 65 лет будут бесплатно доставлять в районные больницы. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания-Курултая. По словам его председателя Константина Толкачева, необходимость в данном виде поддержки назрела уже давно.

– Если городская инфраструктура, как правило, позволяет без особых сложностей добраться до медучреждений, то в сельской местности для пожилых граждан, особенно одиноких, это нередко становится настоящей проблемой. Расстояния от районных больниц до отдаленных населенных пунктов исчисляются десятками километров, – прокомментировал закон спикер.

Толкачев убежден, что услуга станет существенной поддержкой для пожилых людей, нуждающихся в медпомощи.

ИСТОЧНИК KP.RU