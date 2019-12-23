Как жителям Уфы бесплатно зарегистрировать свой бизнес

СЕГОДНЯ 13:56 2019-12-23T13:56:24+03:00

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Жителям Уфы, желающим открыть свое дело, теперь не нужно собирать кипу документов и часами простаивать во всевозможных очередях. Зарегистрировать ИП или ООО, получить все необходимые консультации, узнать какая форма налогообложения подходит больше именно вам – все это и даже больше, ждет вас в центре для предпринимателей «Мой бизнес».

В преддверии новогодних праздников центры «Мой бизнес» по всей республики запустили специальную акцию. С 13 декабря и до конца года можно абсолютно бесплатно зарегистрировать свой бизнес, а также получить в подарок услуги по составлению бухгалтерской отчетности, созданию одностраничного сайта и даже рекламу в СМИ. Никогда еще открыть свое дело не было так просто, быстро и… бесплатно!

Центры для предпринимателей «Мой бизнес» открылись в сентябре этого года сразу в двух районах башкирской столицы. Один расположен в южной части города, в Конгресс-холле «Торатау», по адресу: улица Заки Валиди,2. Второй – в северной части, в бизнес-центре «Книжка» на улице Мира, 14. Офисы работают с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7(347)224-99-99 доб. 704-708.

В следующем году центры «Мой бизнес» откроются во всех городах республики.

Обратившись в любой офис «Мой бизнес» начинающие и действующие предприниматели получат бесплатную экспертизу своего бизнес-плана и консультации по программам льготного кредитования. При необходимости, вам расскажут и о способах как выйти со своей продукцией на международный рынок – в арсенале центра есть и такие инструменты поддержки малого и среднего бизнеса.

Открывая свой бизнес в 2019 году, Вы экономите в 2020!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/751206" frameborder="0"></iframe> Успей зарегистрировать бизнес бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU