2019-12-23T13:56:24+03:00
Общество

Как жителям Уфы бесплатно зарегистрировать свой бизнес

Все необходимые услуги начинающие и действующие предприниматели могут получить в одном месте
Алексей Безгодов
Поделиться:
Возможности центров «Мой бизнес» учитывают практически все потребности предпринимателейВозможности центров «Мой бизнес» учитывают практически все потребности предпринимателей
Изменить размер текста:

Жителям Уфы, желающим открыть свое дело, теперь не нужно собирать кипу документов и часами простаивать во всевозможных очередях. Зарегистрировать ИП или ООО, получить все необходимые консультации, узнать какая форма налогообложения подходит больше именно вам – все это и даже больше, ждет вас в центре для предпринимателей «Мой бизнес».

В преддверии новогодних праздников центры «Мой бизнес» по всей республики запустили специальную акцию. С 13 декабря и до конца года можно абсолютно бесплатно зарегистрировать свой бизнес, а также получить в подарок услуги по составлению бухгалтерской отчетности, созданию одностраничного сайта и даже рекламу в СМИ. Никогда еще открыть свое дело не было так просто, быстро и… бесплатно!

Центры для предпринимателей «Мой бизнес» открылись в сентябре этого года сразу в двух районах башкирской столицы. Один расположен в южной части города, в Конгресс-холле «Торатау», по адресу: улица Заки Валиди,2. Второй – в северной части, в бизнес-центре «Книжка» на улице Мира, 14. Офисы работают с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7(347)224-99-99 доб. 704-708.

В следующем году центры «Мой бизнес» откроются во всех городах республики.

Обратившись в любой офис «Мой бизнес» начинающие и действующие предприниматели получат бесплатную экспертизу своего бизнес-плана и консультации по программам льготного кредитования. При необходимости, вам расскажут и о способах как выйти со своей продукцией на международный рынок – в арсенале центра есть и такие инструменты поддержки малого и среднего бизнеса.

Открывая свой бизнес в 2019 году, Вы экономите в 2020!

Успей зарегистрировать бизнес бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Декорирование набережной реки Белой в Уфе обойдется в 40 млн рублей
Банк УРАЛСИБ подвел итоги первых двух туров акции «Болей за хоккей!»
Жители Башкирии получили 54 года на троих за заказное убийство уфимского бизнесмена
Открытие платформы «НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (OILEDU)»
Пенсионеров из сел Башкирии будут бесплатно доставлять до районных больниц
Как жителям Уфы бесплатно зарегистрировать свой бизнес
Уфимец потерял 4 млн рублей после звонка лжесотрудника банка
В СК Башкирии рассказали о ходе дела об убийстве уфимской семьи
В Башкирии планируют открыть академию транспорта
МегаФон и Booking.comпредложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
Соцсети взорвало видео с уфимской собакой, сторожащей тело умирающего друга
«Заживем получше – будем праздновать»: Радий Хабиров запретил подчиненным проводить корпоративы
Полицейские из Башкирии спасли людей из горящего дома
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
В ФСС Башкирии будут принимать по новому графику
В Уфе без вести пропала женщина с черной сумкой