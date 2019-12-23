Уфимец потерял 4 млн рублей после звонка лжесотрудника банка

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-23T13:48:01+03:00

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Пенсионер из Уфы лишился почти четырех миллионов рублей, поговорим с подставным сотрудником банка.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», 73-летний мужчина обратился в полицию 21 декабря. Он рассказал правоохранителям, что за два дня до этого, 19 декабря, ему на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.

Мошенник смог выудить у пенсионера реквизиты его счетов и под предлогом обезопасить их похитил в общей сложности 3,7 млн рублей (по 9 тысяч евро и долларов и 2,5 млн рублей). Примечательно, что преступная операция заняла почти сутки. Она длилась с вечера 19 декабря до полудня 20.

После обращения потерпевшего правоохранители возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU