Уфимец потерял 4 млн рублей после звонка лжесотрудника банка
Пенсионер из Уфы лишился почти четырех миллионов рублей, поговорим с подставным сотрудником банка.
Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», 73-летний мужчина обратился в полицию 21 декабря. Он рассказал правоохранителям, что за два дня до этого, 19 декабря, ему на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.
Мошенник смог выудить у пенсионера реквизиты его счетов и под предлогом обезопасить их похитил в общей сложности 3,7 млн рублей (по 9 тысяч евро и долларов и 2,5 млн рублей). Примечательно, что преступная операция заняла почти сутки. Она длилась с вечера 19 декабря до полудня 20.
После обращения потерпевшего правоохранители возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU