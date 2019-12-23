2019-12-23T12:56:21+03:00
Происшествия

В СК Башкирии рассказали о ходе дела об убийстве уфимской семьи

Правоохранители допрашивают очевидцев и свидетелей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "Вести-Башкортостан"фото: "Вести-Башкортостан"
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В СК Башкирии рассказали о ходе громкого дела об убийстве уфимской семьи. Напомним, трое родственников – пожилые супруги и их взрослый сын – были обнаружены мертвыми в собственной квартире на Уфимском шоссе. После доследственной проверки СК возбудил уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

– 20 декабря 2019 года в своей квартире в многоквартирном доме в г. Уфе обнаружены тела 68-летнего мужчины, его 64-летней супруги и их 44-летнего сына с признаками насильственных смертей, – сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Сейчас сыщики, криминалисты и полицейские проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев и других свидетелей. Специалисты проводят экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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