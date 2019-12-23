В Башкирии откроется академия транспорта
В Башкирии может появиться академия транспорта. С соответствующей инициативой на оперативном совещании в правительстве республики выступил глава регионального госкомтранса Тимур Мухаметьянов.
По словам руководителя ведомства, дорожно-транспортная отрасль Башкирии ощущает дефицит квалифицированных кадров. Особенно заметно это стало в ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»: представители заказчиков и подрядчиков показывали недостаточный уровень компетенции.
Мухаметьянов предложил передать Уфимский автотранспортный колледж в ведение Гостранса с последующей его аккредитацией в виде высшего учебного учреждения – Башкирской государственной академии транспорта. Это, считает глава комитета, позволит обеспечить дорожно-транспортные предприятия достойными и ценными кадрами.
Радий Хабиров поддержал инициативу и поручил руководителю своей администрации Александру Сидякину оказать поддержку в реализации проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU