В Башкирии откроется академия транспорта

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-23T12:38:33+03:00

Академию могут создать на базе автотранспортного колледжа

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В Башкирии может появиться академия транспорта. С соответствующей инициативой на оперативном совещании в правительстве республики выступил глава регионального госкомтранса Тимур Мухаметьянов.

По словам руководителя ведомства, дорожно-транспортная отрасль Башкирии ощущает дефицит квалифицированных кадров. Особенно заметно это стало в ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»: представители заказчиков и подрядчиков показывали недостаточный уровень компетенции.

Мухаметьянов предложил передать Уфимский автотранспортный колледж в ведение Гостранса с последующей его аккредитацией в виде высшего учебного учреждения – Башкирской государственной академии транспорта. Это, считает глава комитета, позволит обеспечить дорожно-транспортные предприятия достойными и ценными кадрами.

Радий Хабиров поддержал инициативу и поручил руководителю своей администрации Александру Сидякину оказать поддержку в реализации проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU